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ММА

16 мая, 16:38

Боец UFC Фахретдинов: «Бой Олейника с Томпсоном будет интересно посмотреть»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов поделился мнением о предстоящем бое Алексея Олейника с Оли Томпсоном.

«Конечно, бой Олейника будет интересно посмотреть, — сказал Фахретдинов «СЭ». — Мы с Алексеем тренировались вместе в American Top Team. Спаррингов у нас не было, так как я выступаю в полусреднем весе, а Олейник — в тяжелом, но он давал мне советы, подсказки. Фирменный прием Олейника Иезекииль? Алексей показывал, как его делать, но он подходит не всем. Соперника Олейника, Оли Томпсона, не знаю - надо будет посмотреть его бои. Способен ли Алексей конкурировать на серьезном уровне в таком возрасте? Думаю, что да. Ну, и подзаработать еще не помешает».

Бой Олейника против Томпсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Прямая трансляция турнира начнется в 23.00 на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

Алексей Олейник
ММА
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