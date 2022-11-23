Усман Нурмагомедов: «Конор может ночью набухаться и написать твит, а утром удалить»

Российский чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов поделился мнением о словах Конора Макгрегора в адрес Хабиба в твиттере.

«Конор сам не верит в то, что говорит. Он может просто ночью набухаться, написать твит, утром взять и удалить. Не думаю, что Хабиб берет эти слова как-то в счет, или что его это задевает. Не может человек, у которого нет чести, задеть другого человека», — сказал Усман Нурмагомедов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Ранее Макгрегор резко отреагировал на слова Хабиба, который на встрече с фанатами процитировал интервью ирландца. 18 ноября Усман Нурмагомедов провел поединок с Патрики Фрейре и победил единогласным решением судей, завоевав пояс Bellator в легком дивизионе.