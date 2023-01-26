Российский рестлер «Настоящий Драго» рассказал, что популярнее в США, рестлинг или ММА

Российский рестлер Евгений «Настоящий Драго» Адилов рассказал, что в США популярнее, рестлинг или ММА.

«Мои знакомые одинаково любят ММА и рестлинг. Просто рестлинг более распиарен. Америка и рестлинг — это одно целое. Самое популярное в США — это американский футбол. Самое большое шоу года — Super Bowl, которое собирает сотни тысяч зрителей на стадионе. Второе по популярности — это Wrestle Mania, WWE. ММА я мало смотрю, хотя следил за Федором Емельяненко и Хабибом Нурмагомедовым. Знаю, что в UFC и ММА есть самый громкий бой года, который собирает миллионы зрителей по всему миру», — приводит слова Адилова MMA.Metaratings.ru.

Американский промоушен рестлинга WWE основан в 1953 году.

Ранее сообщалось, что компания Endeavor, которой принадлежит UFC, входит в число потенциальных покупателей WWE.