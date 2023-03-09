Саид Нурмагомедов рассказал о своих ожиданиях от боя с Мартинесом на UFC Fight Night 221

Российский боец наилегчайшего веса Саид Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Джонатаном Мартинесом, который состоится в турнире UFC Fight Night 221.

«У Мартинеса четыре победы подряд, поэтому он хороший соперник, хоть его и нет в топе. Он заслуживает там быть, потому что он может выиграть у топового соперника. Сам он ударник, поэтому я думаю, что наш бой пройдет в стойке и получится зрелищным», — приводит Metaratings слова Нурмагомедова.

Турнир UFC Fight Night 221 пройдет в ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе (США).