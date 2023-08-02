Сергей Калинин оценил шансы Дацика в бою против Томпсона

Российский боец Сергей Калинин, известный под прозвищем Кратос, заявил, что у Вячеслава Дацика есть высокие шансы на победу над британцем Оли Томпсоном.

«Должен выстоять. В принципе, у него «держалка» хорошая. Скорее всего, если не будет так же, как в крайнем бою, просто подставлять голову, отбивать удары лицом, может выиграть, если не попасться на Lucky Punch», — приводит слова Калинина РЕН ТВ.

Кратос также предположил, что Томпсон победил бойца MMA Алексея Олейника лишь потому, что российский боец больше специализируется на борьбе, в то время как матч проводился по правилам бокса.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.