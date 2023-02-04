Сергей Пономарев поделился своими ожиданиями от боя с Исламом Муртазаевым

Кикбоксер Сергей Пономарев поделился своими ожиданиями от боя с Исламом Муртазаевым, который состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Отличный боец, топ кикбоксинга, жестко бьет ногами, руками. Бой завершил в долю секунды, все четко, грамотно», — сказал Пономарев РЕН ТВ.

Кикбоксер заметил, что встреча с Муртазаевым важна для него. Этот бой мотивирует его двигаться вперед.

«Увидимся в ринге. Я готовлюсь и уверен, что он тоже готовится, поэтому покажем красивый бой зрителям», — сказал Пономарев.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.