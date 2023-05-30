Шара Буллет рассказал, станет ли Дерек Брансон его первым соперником в UFC

Российский средневес Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет отреагировал на слухи о том, что его первым соперником в UFC станет американец Дерек Брансон.

«По слухам соперником станет Дерек Брансон? Они, наверное, судят по тому, кто из топов свободен, у кого нет назначенного боя, — сказал Магомедов «СЭ». — Там еще многое топы должны подраться между с собой, будет интересная развязка. Абус Магомедов, Имавов, Икрам Алискеров — они заряжены, готовы в топы ворваться. Думаю, пираты Каспийского моря ворвутся. Потихоньку будем Адесанью зажимать со всех сторон».

На счету Магомедова 11 побед и 0 поражений.

В настоящее время американец Дерек Брансон занимает 8-ю строчку в рейтинге средневесов UFC.