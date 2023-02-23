Никита Крылов: «Я хочу боев с парнями, которые выше меня в рейтинге»

Шестой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Никита Крылов (29-9) рассказал, почему принял бой против восьмого номера Райана Спэнна (21-7).

«Я хочу боев с парнями, которые выше меня в рейтинге, потому что мне нужны претендентские поединки, но мой менеджер сказал мне: «Мне поступило предложение. Ты можешь возглавить турнир с Райаном Спэнном». Это впервые для меня [возглавить турнир], так что я принял предложение. Вот почему бой против Спэнна — это правильно. Он крутой парень, нас ждет интересный бой», — сказал Крылов на пресс-конференции.

Крылов подерется со Спэнном 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.