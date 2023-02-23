Генри Сехудо рассказал, почему завершил карьеру в 2020 году

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) сообщил, что решил уйти из MMA в 2020 году, потому что хотел проводить больше времени со своей семьей.

«Когда я сказал, что завершаю карьеру, значит так все и было, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Я хотел, чтобы легчайший дивизион двигался дальше. Я не хотел поступать так, как сейчас поступает Алджамейн Стерлинг, который говорит: «О, я хочу выделить шесть месяцев на свою рэп-карьеру, я хочу заняться своим YouTube-каналом».

Я хотел создать свою семью, что и сделал — я женился, но разжирел. Я могу провести время со своей семьей, дочкой, чем не могут похвастаться многие отцы. Так что это решение было искренним, тем более, что я завоевал все что можно было в нашем спорте. Мне больше нечего было доказывать. Я чувствовал себя здорово, уйдя с двумя чемпионским поясами».

Алджамейн Стерлинг (22-3) и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288.