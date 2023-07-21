Шлеменко объяснил, почему Александр Емельяненко ездит в Чечню и Ингушетию

Российский средневес Александр Шлеменко объяснил, почему тяжеловес Александр Емельяненко ездит на реабилитацию в Чечню и Ингушетию.

«Пользуясь вашим ресурсом, скажу умникам, которые орут, что сухой закон нам не поможет: почему Александр Емельяненко ездит то в Чечню, то в Ингушетию? Не задумывался? Да потому что там запрещена продажа алкоголя, — сказал Шлеменко «СЭ». — Да, мне сейчас люди скажут: «там есть таксисты, там есть те, кто привезет». Да, но вы потратите на это очень много времени, а здесь я вышел — и ровно за 5 минут куплю все, что мне нужно. Точно так же и Александр. Почему он едет туда? Да потому что в сухом законе, хотя бы чуть-чуть ограниченном сухом законе, там не 100-процентные ограничения, но они там есть, ты можешь... Я сам был в Ингушетии, я был приятно удивлен, когда видел столы без алкоголя. И мне приятно было находиться за этими столами».

Ранее Александр Емельяненко рассказал, почему решил отправиться в Ингушетию на реабилитацию.