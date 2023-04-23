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Сегодня, 14:00

Штырков заявил, что сейчас Павловичу не дадут чемпионский бой в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский боец полутяжелого веса Иван Штырков прокомментировал победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.

«Не могу назвать бой полноценным. Заруба на руках. У Павловича есть хороший удар за счет веса и силы. Считаю, что Кертис выбрал неправильную тактику, рубиться с Сергеем с первых минут. Надо было чуть побороться, позакислять соперника. Нужна ли Павловичу разносторонность, борьба и удары ногами — не знаю. Его сила в кулаках. Зачем что-то выдумывать, если все валятся? Вопрос том, а найдет ли он более интересный геймплан, чем просто зарубиться в стойке, если что-то пойдет не так. Было видно, что он пропускает навстречу. В таком весе это немаловажно. Можно самому завалиться. На то она и рубка. Думаю, что ему не дадут чемпионский бой после встречи Джона Джонса и Стипе Миочича, придется пройти еще одного соперника и тогда будет титульник», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

23 апреля на турнире UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде, став главным претендентом на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-seichas-pavlovichu-ne-dadut-chempionskii-boi-v-ufc-245484/
Иван Штырков
Кертис Блейдс
Сергей Павлович
UFC
ММА
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