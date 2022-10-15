Шуаев проиграл Пономареву на AMC Fight Nights 115

Российский боец Григорий Пономарев одержал победу в главном поединке турнира AMC Fight Nights 115, который прошел в Сочи. Он удушающим приемом в первом раунде победил соотечественника Юсупа Шуаева.

Теперь на счету 27-летнего Пономарева 5 побед и 2 поражения за карьеру. У Юсупа Шуаева рекорд — 7-1-1.

В других боях вечера Глеб Хабибуллин (7-1-2) победил Аркадия Осипяна (7-4) единогласным решением судей, Сабит Жусупов (14-3) одержал победу над Владимиром Эгояном (23-8) единогласным решением судей, а Михаил Газаев (4-0) нокаутировал Юрия Киселева (6-7) в первом раунде.