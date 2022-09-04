Ган о карьере в UFC после победы над Туивасой: «Согласен на бой за временный титул»

Сирил Ган заявил, что готов провести бой за временный титул UFC в тяжелом весе

Французский тяжеловес Сирил Ган сделал заявление о дальнейшей карьере после победы над Таем Туивасой.

«Нет, я не против [драться за временный титул] потому что я понимаю, что в UFC должны справиться с этой ситуацией, — сказал Ган на пресс-конференции после боя с Туивасой. — Это нелегко. У Нганну серьезные травмы, он пережил серьезные операции, так что я могу его понять. Я согласен на бой за временный титул, в противном случае придется долго ждать. После этого я стал бы обязательным претендентом на пояс неоспоримого чемпиона».

Ган нокаутировал Туивасу на турнире UFC Fight Night 209, который проходил 3 сентября в Париже.

В январе на турнире UFC 270 в США Ган единогласным решением судей уступил чемпиону тяжелого дивизиона Фрэнсису Нганну.

Всего на счету Гана 11 побед и 1 поражение.