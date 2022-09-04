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ММА

4 сентября, 21:43

Промоушен «Наше Дело» ведет переговоры по бою Вагабов — Романкевич

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Поп-ММА промоушен «Наше Дело» ведет переговоры по организации поединка между Вагабом Вагабовым и Петром Романкевичем.

«Уже один промоушен заинтересован в этом бое, ведем переговоры, и в скором времени вы об этом узнаете, — сказал Романкевич «СЭ». — Да, речь идет о лиге «Наше Дело». У Вагаба запланирован бой на октябрь месяц, поэтому в октябре-ноябре мы будем готовы».

В последнем поединке, который состоялся 3 сентября на турнире AMC Fight Nights 114 в Минске, Романкевич нокаутом выиграл у бразильца Вагнера Мартинса по прозвищу Зулузиньо.

Вагабов является чемпионом AMC Fight Nights в полутяжелом весе, а также владеет поясом чемпиона лиги «Наше Дело».

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