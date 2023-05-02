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Сегодня, 15:07

Том Аспиналл: «Павлович дважды отказывался драться со мной»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (12-3) похвалил россиянина Сергея Павловича (18-1), назвав его сильным бойцом.

«Я должен был драться с ним дважды, поэтому я много знаю о Павловиче, — сказал Аспиналл в интервью Believe You Me. — Оба раза он отказывался от боя. Я не говорю, что он боится меня или что-то в этом роде. Просто иногда так бывает.

Я думаю, что Павлович очень хорош. Я и ранее считал его очень сильным. Еще тогда, когда должен был подраться с ним пару лет назад. Но сейчас он очень хорош. Я уверен, что в будущем мы будем драться. Это 100 процентов».

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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