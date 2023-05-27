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Сегодня, 00:06

Томпсон нокаутировал Олейника

Евгений Козинов
Корреспондент
Оли Томпсон нокаутировал Алексея Олейника.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Британский боец Оли Томпсон одержал победу на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Он отправил в нокаут россиянина Алексея Олейника.

Бой завершился на 2-й минуте 28-й секунде первого раунда.

После поедника Томпсон поблагодарил Москву, где прошел турнир, и отказался говорить о возможном реванше против Олейника.

Прямая видеотрансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в прямом эфире будет доступна на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера единоборств.

&laquo;Бойцовский клуб РЕН&nbsp;ТВ&raquo;: Олейник&nbsp;&mdash; Томпсон, Емельяненко&nbsp;&mdash; Ершов. Иван Емельяненко победил в дебютном поединке. Олейник — Томпсон, Емельяненко — Ершов: онлайн-трансляция «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Алексей Олейник
ММА
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