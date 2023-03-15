0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:45

Джастин Гэтжи: «Я самый зрелищный боец в истории UFC. Сильва и Джонс — тоже зрелищные, но они из эры ТЗТ»

Гэтжи рассказал, кого считает самыми зрелищными бойцами в UFC
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Топ-боец полулегкого веса UFC Джастин Гэтжи в ходе интервью на медиа-дне к UFC 286 рассказал, кого считает самыми зрелищными бойцами в промоушене.

— Большинство английских фанов хотят видеть ваш бой сильнее, чем если бы это был второй титульник в карде. Вы гордитесь этим?

— Да. Думаю, я самый зрелищный боец, который когда-либо заходил в клетку. Конечно, я горжусь этим.

— Если вы самый зрелищный, то кто на втором и третьем местах?

— На втором и третьем местах... Если Физиев будет переть так дальше, то он скоро дойдет до этих мест. Мои лично самые зрелищные бойцы, которых я видел... Андерсон Сильва и Джон Джонс. Но эти ребята из эры ТЗТ (Тестостерон — заместительная терапия, — Прим. «СЭ»).

18 марта Гэтжи подерется с Рафаэлем Физиевым на UFC 286 в Лондоне.

Джастин Гейджи
UFC
1
0
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джастин Гэтжи: «У Физиева лоу-кики быстрее, чем у меня, но не такие мощные»

Рафаэль Физиев: «Махачев неуверенно чувствует себя, когда бьет затяжные серии»