Топ-боец полулегкого веса UFC Джастин Гэтжи в ходе интервью на медиа-дне к UFC 286 рассказал, кого считает самыми зрелищными бойцами в промоушене.

— Большинство английских фанов хотят видеть ваш бой сильнее, чем если бы это был второй титульник в карде. Вы гордитесь этим?

— Да. Думаю, я самый зрелищный боец, который когда-либо заходил в клетку. Конечно, я горжусь этим.

— Если вы самый зрелищный, то кто на втором и третьем местах?

— На втором и третьем местах... Если Физиев будет переть так дальше, то он скоро дойдет до этих мест. Мои лично самые зрелищные бойцы, которых я видел... Андерсон Сильва и Джон Джонс. Но эти ребята из эры ТЗТ (Тестостерон — заместительная терапия, — Прим. «СЭ»).

18 марта Гэтжи подерется с Рафаэлем Физиевым на UFC 286 в Лондоне.