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Сегодня, 14:07

Тренер Чимаева не исключил боя Хамзата с Костой на UFC 283 в Бразилии

Давид Хачатрян

Тренер Хамзата Чимаева (12-0) по джиу-джитсу Алан Насименто в интервью MMA Fighting заявил, что швед может подраться с Пауло Костой (14-2) на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, если этого захотят матчмейкеры UFC.

«Если UFC хочет, мы можем это сделать [подраться с Костой на UFC 283]. UFC — это компания, которая стремится к большим цифрам, которая хочет результатов, которая хочет продавать. Поэтому я верю, что если UFC захочет [этого боя], они его получат», — сказал Насименто.

Чимаев победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. За несколько дней до боя у Чимаева произошла стычка с Костой. Позже он провалил взвешивание и его бой с Нейтом Диасом (21-13) был отменен.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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