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Сегодня, 18:27

Тренер Копылова: «Мне неинтересен бой Ромы против Шары Буллета»

Тренер Копылова поделился мнением по поводу возможного боя против Шары Буллета в UFC
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Тренер россиянина Романа Копылова Расул Магомедалиев оценил вероятность организации боя с Шарабутдином Магомедовым по прозвищу Шара Буллет в UFC.

В конце декабря Шара Буллет подписался контракт с сильнейшей лигой мира.

«Как отреагирую, если предложат Шару Буллета? Пока никак, — сказал Магомедалиев «СЭ». — Пока неинтересно, чтобы наши ребята дрались с нашими. Нашим ребятам хватает и других соперников. Если только претендентский или титульный бой, а так мне неинтересно».

«Шара — свой пацан. Он еще бой не сделал [в UFC]. Почему вы сразу Рому и Шару ставите? Он бой не сделал. Неизвестно, что с ним будет, как он бой проведет. Там же есть много моментов. В каждом интервью спрашивают про Шару... Человек еще бой не сделал».

В 2021 году на турнире UFC 267 в Абу-Даби Копылов встретился с Альбертом Дураевым, уступив соотечественнику судейским решением в его дебюте в UFC.

На счету Копылова 10 побед и 2 поражения.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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