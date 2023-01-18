Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:17

Валентин Молдавский подерется с Линтоном Васселлом 10 марта на Bellator 292

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Первый номер рейтинга Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский (11-2) проведет бой против второго номера рейтинга Линтона Васселла (23-8) 10 марта на Bellator 292 в Сан-Хосе, США, сообщает Sherdog.

Молдавский прошлый раз дрался 12 августа 2022-го на Bellator 284 со Стивом Моури (10-0). Бой был признан несостоявшимся — россиянин на первой минуте случайно ткнул пальцем в глаз сопернику, после чего Моури не смог продолжить поединок.

Васселл идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он победит Тима Джонсона (15-9) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 апреля 2022-го на Bellator 277 в Сан-Хосе, США.

ММА
0
Читайте также
Медведев объяснил свое странное празднование после победы во втором круге Australian Open: теннисист показал бедро
Трусова и Косторная уехали в отпуска, пока остальные фигуристы готовятся к Кубку Первого канала
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
В Москве подросток умер от редкой формы бессонницы
В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ
Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер Копылова: «Мне неинтересен бой Ромы против Шары Буллета»

Валентина Шевченко подерется с Алексой Грассо 4 марта на UFC 285