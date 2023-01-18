Валентин Молдавский подерется с Линтоном Васселлом 10 марта на Bellator 292

Первый номер рейтинга Bellator в тяжелом весе Валентин Молдавский (11-2) проведет бой против второго номера рейтинга Линтона Васселла (23-8) 10 марта на Bellator 292 в Сан-Хосе, США, сообщает Sherdog.

Молдавский прошлый раз дрался 12 августа 2022-го на Bellator 284 со Стивом Моури (10-0). Бой был признан несостоявшимся — россиянин на первой минуте случайно ткнул пальцем в глаз сопернику, после чего Моури не смог продолжить поединок.

Васселл идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он победит Тима Джонсона (15-9) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 апреля 2022-го на Bellator 277 в Сан-Хосе, США.

