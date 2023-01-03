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Сегодня, 16:38

Тренер Минеева: «Владимир закончит карьеру через 1-2 боя»

Тренер Владимира Минеева сделал заявление о карьере бойца
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева Расул Магомедалиев сделал заявление о карьере ученика в единоборствах.

«Что по карьере Минеева? Посмотрим. Как действующий боец закончит карьеру через 1-2 боя, скорее всего, — сказал Магомедалиев «СЭ». — Я одобряю его решение. Он завязывает через пару боев».

В последнем поединке, который проходил по правилам кикбоксинга в ноябре прошлого года в Москве, Минеев техническим нокаутом выиграл у бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса.

Владимир Минеев
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