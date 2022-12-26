Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:25

Тренер Волкова намекнул, кто станет следующим соперником российского бойца в UFC

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал о том, как отнесся к решению бойца провести полноценный лагерь в США, и дал намек, кто станет его следующим соперником.

— Мы подводку постоянно делали в Америке, поэтому для нас это не ново, — сказал Кияшко в разговоре с «СЭ». — Просто сейчас поехал туда заранее, на более длительный период. Сейчас готовится, нам уже дали соперника, дали бой. Поэтому сейчас вся команда будет собираться вместе с Сашей и готовиться к поединку.

— Соперник ниже или выше в рейтинге?

— Ниже.

Волков занимает восьмое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Вероятный следующий соперник Александра — Крис Дакас, Александр Романов или Благой Иванов. С остальными россиянин либо бился, либо у них уже анонсированы поединки с другими оппонентами. С Ивановым Волков также встречался, но не в UFC, а в рамках Bellator.

Александр Волков (единоборства)
0
Читайте также
Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Россияне уйдут на девятидневные новогодние каникулы
Марочко заявил о массовом саботаже приказов командования в ВСУ под Купянском
Зампред Совбеза России Медведев подвел итоги уходящего 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Эй Джей Макки хочет подраться с Усманом Нурмагомедовым

Брайс Митчелл рассказал, почему завязал с алкоголем