Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:24

Турнир, где должны были подраться Александр Емельяненко и Сергей Еркаев, перенесен на неопределенный срок

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Турнир Arena, где должны были подраться Александр Емельяненко и Сергей Еркаев, перенесен на неопределенный срок.

«Друзья, к сожалению, турнир от 6 ноября на ЦСКА Арене необходимо перенести по датам, в связи с несогласованием одного из органов.

Весь кард сохранен, под вопросом сейчас выступление только одного бойца, но вероятнее всего мы даже усилим этот кард еще одной или двумя сильными парами.

Все те, кто приобрел билеты на мероприятие могут вернуть свои средства или дождаться проведения нашего турнира и получить улучшенные места, а так же возможность посетить закрытые конференции промоушена ARENA.

Совсем скоро мы огласим новую дату — ждите официальный анонс», — рассказал Еркаев.

24 сентября Емельяненко нокаутом уступил Вячеславу Дацику.

Александр Емельяненко
2
0
Читайте также
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
«Тренер взвешивал меня при всех в нижнем белье». Как травили гимнастку
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Минеев и Родригес проведут бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»