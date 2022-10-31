Турнир, где должны были подраться Александр Емельяненко и Сергей Еркаев, перенесен на неопределенный срок

Турнир Arena, где должны были подраться Александр Емельяненко и Сергей Еркаев, перенесен на неопределенный срок.

«Друзья, к сожалению, турнир от 6 ноября на ЦСКА Арене необходимо перенести по датам, в связи с несогласованием одного из органов.

Весь кард сохранен, под вопросом сейчас выступление только одного бойца, но вероятнее всего мы даже усилим этот кард еще одной или двумя сильными парами.

Все те, кто приобрел билеты на мероприятие могут вернуть свои средства или дождаться проведения нашего турнира и получить улучшенные места, а так же возможность посетить закрытые конференции промоушена ARENA.

Совсем скоро мы огласим новую дату — ждите официальный анонс», — рассказал Еркаев.

24 сентября Емельяненко нокаутом уступил Вячеславу Дацику.