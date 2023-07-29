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Сегодня, 20:00

UFC 291: кард турнира — расписание и результаты боев

Основной кард UFC 291 стартует около 05.00 по московскому времени
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Боец Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото Getty Images
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В ночь с 29 на 30 июня в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Vivint Arena» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. Главным событием вечера ММА станет поединок в легком весе за титул UFC BMF между американцами Джастином Гейджи и Дастином Порье.

Соревнования начнутся поединками в ранних прелимах в 01.00 по московскому времени.

Дастин Порье и&nbsp;Джастин Гейджи (в&nbsp;центре), Тони Фергюсон и&nbsp;Ян&nbsp;Блахович. UFC 291: Дастин Порье — Джастин Гейджи, Ян Блахович и Тони Фергюсон в супер-карде. Онлайн-трансляция турнира

Текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 291 и противостояния Порье — Гейджи (Гэтжи) будет доступна на сайте «СЭ» . В прямом эфире видеотрансляцию боя покажут на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также в официальном приложении UFC Fight Pass.

Расписание и результаты вечера:

Ранние прелимы (начало 1.00 мск 30 июля)

Мэттью Семелсбергер — Урош Медич

Миранда Маверик — Присцила Качоэйра

Предварительный кард (начало 3.00 мск 30 июля)

Габриэль Бонфим — Тревин Джайлс

Си Джей Вергара — Винисиус Сальвадор

Роман Копылов — Клаудио Рибейро

Джейк Мэттьюз — Дарриус Флауэрс

Главный кард (начало 5.00 мск 30 июля)

Дастин Порье — Джастин Гейджи

Ян Блахович — Алекс Перейра

Деррик Льюис — Маркос Рожерио де Лима

Тони Фергюсон — Бобби Грин

Майкл Кьеза — Кевин Холланд

UFC: турниры в июле 2023-го, даты и главные бои

Дастин Порье
Джастин Гейджи
UFC
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UFC 291: прямая трансляция турнира Порье — Гейджи и Блахович — Перейра