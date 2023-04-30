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Сегодня, 20:44

Вахитов дебютирует в ММА 11 июня на совместном турнире Open FC и ASI Championship

Алина Савинова
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Россиянин Артем Вахитов дебютирует в ММА11 июня в рамках совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, соперником российского бойца станет представитель Египта Ашраф Башанди.

В последний раз 32-летний Вахитов выходил на ринг в феврале этого года в рамках турнира по тайскому боксу Muaythai Factory. В этом поединке он победил Паскаля Тауре единогласным решением судей.

На счету Башанди пять боев в любительском ММА, в четырех из которых он одержал победы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/eks-chempion-glory-vakhitov-debyutiruet-v-mma-11-iyunya-na-sovmestnom-turnire-open-fc-i-asi-championship-247373/
ММА
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