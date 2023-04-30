Вахитов дебютирует в ММА 11 июня на совместном турнире Open FC и ASI Championship

Россиянин Артем Вахитов дебютирует в ММА11 июня в рамках совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, соперником российского бойца станет представитель Египта Ашраф Башанди.

В последний раз 32-летний Вахитов выходил на ринг в феврале этого года в рамках турнира по тайскому боксу Muaythai Factory. В этом поединке он победил Паскаля Тауре единогласным решением судей.

На счету Башанди пять боев в любительском ММА, в четырех из которых он одержал победы.