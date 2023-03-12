Вартанян заявил, что Ян не потерял мотивации и сможет побороться за титул UFC

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян считает, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян после третьего поражения не утратил мотивации и еще сможет побороться за титул.

«Вообще, нет ничего невозможного. Он же мотивации не потерял — наоборот, проблем с мотивацией у него не было. Я думаю, что и с психологией вряд ли будут проблемы. У него сложности с тактико-технической работой. Он работал с Двалиашвили так же, как с О'Мэлли — а это абсолютно разные бойцы, к ним нужен разный подход», — приводит слова Вартаняна «Газета.Ru».

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей, это поражение стало для него третьим подряд. Ранее он уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.