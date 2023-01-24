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Сегодня, 13:10

Саят Абдрахманов: «Рахмонов хочет давать октагон-интервью на казахском, а не русском. Считаю, это правильно»

Ведущий ММА-менеджер СНГ Абдрахманов считает, что Рахмонову нужно прибавить в медийности
Давид Хачатрян
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Ведущий ММА-менеджер СНГ Саят Абдрахманов считает, что Шавкату Рахмонову (16-0) нужно прибавить в медийности. Об этом Абдрахманов сказал «СЭ».

— Он [Рахмонов] последние октагон-интервью дает на казахском, а не русском, — это установка такая?

— Установки такой нет, это всегда шло от него, с первого боя, он всегда так хотел. Я считаю, что это правильно.

— Что бы тебе хотелось больше от него видеть в этом году в плане медийности?

— Больше быть в медиапространстве, фотографии какие-то выкладывать, видео. У него такой интересный образ жизни, он любит охоту. Видео с охоты, фото с охоты — целевой аудитории это очень интересно. И для фанатов с Запада Шавкат — очень интересный персонаж, такие моменты будут им интересны. Но не в том плане, чтобы интервью больше давать, Шавкат не того плана боец, чтобы через интервью себе популярность зарабатывать.

Рахмонов подерется с Джеффом Нилом (15-4) на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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UFC
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