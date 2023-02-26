Вице-президент ACA Бадаев прокомментировал судейство в поединке Дека и Галаева

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, чем руководствовал рефери Герихан Шибилов во время боя Томаша Дека и Нашхо Галаева.

«Этот момент вы обсуждали с Гериханом. Изначально эпизод вызвал бурю негодования. Со стороны выглядело, что рефери отсек Галаева, чем воспользовался соперник, задушив его. Герихан объяснил свою точку зрения. Он сказал, что Галаев засунул пальцы в перчатку Дека, когда тот пытался провести удушающий прием. Своими действиями Нашхо не давал Томашу завершить прием. Плюс Дек жаловался на укусы Галаева. Если бы Галаев не нарушил правила, всего бы этого не было. Рефери действовал по букве закона, это привело к не самым приятным последствиям, но по другому рефери поступить не мог», — приводит Metaratings.ru слова Бадаева.

Поединок завершился во втором раунде удушающим приемом со стороны Дека. Перед завершающим действием рефери несколько раз ударил по рукам Галаева, что позволило его сопернику выйти на удушающий прием.