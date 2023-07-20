Слипенко — Гаджидаудов: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя

21 июля, в пятницу, в Москве российский боец ММА Виталий Слипенко подерется с соотечественником Устармагомедом Гаджидаудовым в главном бою турнира АСА 160. Поединок за титул АСА в полусреднем весе пройдет на «ЦСКА Арене».

Смотреть видеотрансляцию боя Слипенко — Гаджидаудов можно будет в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало — в 21.30 по московскому времени. Турнир АСА 160 стартует в 17.00.

У 28-летнего Слипенко в ММА — 16 побед и четыре поражения. Свой последний бой россиянин провел 16 декабря 2022-го. Тогда он победил нокаутом соотечественника Абубакара Вагаева на АСА 149.

На счету 32-летнего Гаджидаудова 16 побед и 6 поражений в ММА. 17 марта 2023 года россиянин единогласным решением судей победил соотечественника Лом-Али Нальгиева на турнире ACA 154.