Шлеменко — Оливейра: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя

21 июля, в пятницу, российский боец ММА Александр Шлеменко проведет поединок с бразильцем Алексом Оливейрой на турнире SFC 8. Противостояние экс-чемпиона Bellator в среднем весе и бывшего бойца UFC станет главным событием вечера единоборств в Омске.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию боя Шлеменко — Оливейра. Смотреть видеотрансляцию поединка можно будет в прямом эфире канала «Матч ТВ». Начало — в 19.30 по московскому времени.

У 39-летнего Шлеменко в ММА — 61 победа, 15 поражений, 1 ничья и один бой был признан недействительным. На счету 35-летнего Оливейры — 23 победы, 14 поражений, одна ничья и два боя были признаны несостоявшимся.

19 июля «Шторм» и бразильский «Ковбой» уложились в лимит среднего веса. На официальном взвешивании Шлеменко показал 84,4 кг, а Оливейра — 82,7 кг.