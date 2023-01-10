Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:06

Владелец UFC планирует приобрести WWE

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Компания Endeavor, которой принадлежит UFC, входит в число потенциальных покупателей самой большой рестлинг-организации в мире WWE.

На покупку WWE претендуют три компании: Comcast, Endeavor и Amazon, пишет журналист Брэндон Терстон в Twitter.

Летом 2022-го глава WWE Винс Макмэн объявил об уходе с поста после новостей об интимных связях с рестлершами. Сообщалось, что он потратил около 12 миллионов долларов за последние 16 лет, выплачивая суммы за молчание сотрудниц WWE.

В настоящее время в WWE выступают бывшие чемпионы UFC Ронда Роузи и Брок Леснар.

UFC
ММА
1
0
Читайте также
Что стоит за заявлением Хабиба об уходе из ММА. Мы все выяснили
Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Законодательное женское собрание Калифорнии призывает уволить Дану Уайта из UFC

Жозе Альдо обвиняется в присвоении средств бедных жителей Бразилии