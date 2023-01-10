Владелец UFC планирует приобрести WWE

Компания Endeavor, которой принадлежит UFC, входит в число потенциальных покупателей самой большой рестлинг-организации в мире WWE.

На покупку WWE претендуют три компании: Comcast, Endeavor и Amazon, пишет журналист Брэндон Терстон в Twitter.

Летом 2022-го глава WWE Винс Макмэн объявил об уходе с поста после новостей об интимных связях с рестлершами. Сообщалось, что он потратил около 12 миллионов долларов за последние 16 лет, выплачивая суммы за молчание сотрудниц WWE.

В настоящее время в WWE выступают бывшие чемпионы UFC Ронда Роузи и Брок Леснар.