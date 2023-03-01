Волкановски признался, что болел за Оливейру в бою с Махачевым

Чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) признался, что рассчитывал на победу Чарльза Оливейры (33-9) над Исламом Махачевым (24-1) на UFC 280.

«Перед [UFC 280] я думал: «Будет лучше, если победит Чарльз Оливейра», — сказал Волкановски Straight Talk. — Я не думал, что Ислам примет бой в ближайшее время. Я считал, что он, вероятно, будет держать пояс и не сможет драться какое-то время. Я думал: «Возможно, мне придется драться с [Оливейрой] в Бразилии, но, по крайней мере, это будет скоро». А потом [Махачев] выиграл, вызвал меня и захотел драться в Австралии».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона в легком весе. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.