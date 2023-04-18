Янькова — о предстоящем поединке: «Соперница младше меня на 14 лет»

Российская спортсменка Анастасия Янькова высказалась о разнице в возрасте между собой и своей будущей соперницей.

«Каково это вновь ощутить подготовку к поединку? Это два совершенно разных ритма и режима, две абсолютно разные истории: разные уровни сфокусированности, разные задачи и самочувствие. Я недавно посчитала, моя соперница Сюденюр Бостанжи младше меня на 14 лет. В том году, когда она родилась, я уже закончила заниматься каратэ, решила, что нужно поступать в университет, а профессиональный спорт не совсем та история, которой я хочу посвятить всю жизнь. Тогда я тоже ушла из спорта на какое-то время, а вернулась в 19 лет. Это прикольно», — цитирует Янькову MMA.Metaratings.ru.

21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянка после пятилетней паузы проведет поединок по правилам кикбосинга против турчанки Сюденюр Бостанжи.