Янькова рассказала о подготовке к бою с Бостанджи

Чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова прокомментировала свою подготовку к бою против Сюденюр Бостанджи из Турции в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Естественно, я посмотрела бои своей соперницы, я ее изучила, изучила ее с тренером, изучила ее сама. Посмотрела множество ее боев, и я понимаю, что нужно делать. Я знаю, что у меня есть ключи, есть инструменты, которые будут работать именно против нее», — цитирует Янькову РЕН ТВ.

Турнир состоится 21 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.Главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.