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ММА

Сегодня, 01:19

Жумагулов считает, что Рахмонов победит Нила на UFC 285

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец UFC Жалгас Жумагулов поделился ожиданиями от боя Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом на турнире UFC 285.

«Думаю, Рахмонов победит, возможно, даже удосрочит. Нил — односторонний боец, с ним главное не заигрываться, не пропустить какой-нибудь удар. А Шавкат разносторонний, если будет с ним бороться, клинчевать, переводить, то выиграет. Нил опасен в ударке, но и Шавкат тоже может попасть и уронить», — цитирует «РБ Спорт» Жумагулова.

За карьеру Рахмонов одержал 16 побед в 16 боях — восемь нокаутов и восемь сабмишенов. На счету Нила 15 побед и 4 поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhalgas-zhumagulov-nil-odnostoronnij-boets-rahmonov-pobedit/
ММА
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