Малыхин рассказал, как дрался против троих людей: «У меня лицо было, будто меня сутки дикие осы кусали»

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) заявил, что в школе побил троих своих одноклассников.

«Во дворе, когда я дрался, никогда меня не спрашивали, какой у меня вес. Я дрался и с большими, и с маленькими, и со средними, и никто не интересовался: «Эй, Анатолий, каков твой вес?» Мы просто дрались. Один раз в школе я дрался против троих своих одноклассников. Мне пришлось первые 10 минут потерпеть, они били меня, и потом я их победил. Но, правда, после этого боя у меня лицо было, будто меня сутки дикие осы кусали», — сказал Малыхин MMA Junkie.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.