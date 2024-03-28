Малыхин: «Я хотел бы в один вечер выйти сразу против двух оппонентов»

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) заявил, что готов подраться с двумя соперниками за один вечер.

«Я думал, кто может стать моим следующим оппонентом, и в моих мыслях сумасшедшая идея. Я хотел бы в один вечер выйти сразу против двух оппонентов. Я хотел бы в один вечер победить двух спортсменов и сотворить новую историю, такого еще никто не делал», — сказал Малыхин MMA Junkie.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катар, и стал тройным чемпионом лиги.