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Сегодня, 01:30

PFL 1: началась прямая трансляция боев турнира

В Техасе проходит турнир ММА PFL 1
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Валентин Молдавский.
Валентин Молдавский.
Фото Global Look Press
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В ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США) на стадионе Boeing Center проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 1. В главном событии вечера ММА подерутся тяжеловесы — хорват Анте Делия встретится с россиянином Валентином Молдавским.

В онлайн-сервисе «Окко Спорт» началась видеотрансляция турнира PFL 1. Ее смогут посмотреть в прямом эфире все зрители, у которых есть подписка на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера ММА в Техасе. Кроме поединка Молдавский — Делия, зрители также увидят противостояния: Денис Гольцов — Линтон Васселл, Лиз Кармуш — Джулиана Веласкес и Дакота Дитчева — Лиза Молдин.

В турнире PFL 1 не будут разыграны пояса. Система проведения соревнований предполагает «Гран-при» с регулярным сезоном. Турнир в ночь на 5 апреля стал первым в новом сезоне.

Основная информация о турнире доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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