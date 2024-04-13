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Сегодня, 19:25

Умалатов прокомментировал вылет из полуфинала PFL из-за проблем с визой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец ММА Магомед Умалатов рассказал, как перенес вылет из полуфинала лиги PFL из-за визовых проблем.

«Психологически это был тяжелый момент, но мои близкие помогли с этим справиться. Это очень сложно, когда ты идешь к цели, тяжело тренируешься и полностью отдаешься этому спорту, а потом тебя так обламывают. Я до последнего дня ждал, был почти в весе и смотрел последний билет. Я был готов прилететь на взвешивание, ждал до последнего, но так и не получил ответа. В итоге мне не сказали ни «да», ни «нет», и я просто попросил вернуть мой паспорт после отмены боя», — цитирует Умалатова MMA.Metaratings.ru.

19 апреля Умалатов будет биться с с Андреем Корешковым на третьем турнире сезона PFL-2024. Бой состоится в Чикаго (США).

Магомед Умалатов
ММА
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