Умалатов прокомментировал вылет из полуфинала PFL из-за проблем с визой

Российский боец ММА Магомед Умалатов рассказал, как перенес вылет из полуфинала лиги PFL из-за визовых проблем.

«Психологически это был тяжелый момент, но мои близкие помогли с этим справиться. Это очень сложно, когда ты идешь к цели, тяжело тренируешься и полностью отдаешься этому спорту, а потом тебя так обламывают. Я до последнего дня ждал, был почти в весе и смотрел последний билет. Я был готов прилететь на взвешивание, ждал до последнего, но так и не получил ответа. В итоге мне не сказали ни «да», ни «нет», и я просто попросил вернуть мой паспорт после отмены боя», — цитирует Умалатова MMA.Metaratings.ru.

19 апреля Умалатов будет биться с с Андреем Корешковым на третьем турнире сезона PFL-2024. Бой состоится в Чикаго (США).