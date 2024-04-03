Российский боец Валентин Молдавский проведет поединок против хорвата Анте Делии в рамках PFL 1 в ночь на 5 апреля. Турнир пройдет на площадке Boeing Center в Сан-Антонио, штат Техас (США). Начало турнира запланировано на 01.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

32-летний россиянин — двукратный чемпионом мира по боевому самбо, в Bellator он провел 10 боев, в которых одержал 7 побед и 2 поражения, еще 1 поединок был признан несостоявшимся. В предыдущем поединке в августе 2023-го в турнире Bellator 298 Молдавский победил американца Стива Уорли единогласным решением судей.

33-летний хорват в ММА имеет 29 боев, 24 победы и 5 поражений. Победил в последнем бою на PFL 5 в июне прошлого года американца Мориса Грина единогласным решением судей.

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