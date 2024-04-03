PFL 1: дата проведения и кард боев турнира

3 апреля, 17:00
Турнир PFL 1 состоится на площадке Boeing Center в Сан-Антонио, штат Техас (США) в ночь на 5 апреля. Начало — в 01.00 по московскому времени. В главном событии вечера ММА россиянин Валентин Молдавский выйдет против хорвата Анте Делии. Также в турнире примут участие еще трое представителей России: Олег Попов будет противостоять Стиву Моури, соперником Сергея Билостеннова станет Благой Иванов, а Денис Гольцов проведет поединок с Линтоном Васселлом. Публикуем полный кард турнира.
Анте Делия — Валентин Молдавский
Денис Гольцов — Линтон Васселл
Лиз Кармуш — Джулиана Веласкес
Тайрелл Форчун — Дэниел Джеймс
Дакота Дитчева — Лиза Маулдин
Благой Иванов — Сергей Билостенный
Таила Сантос — Илара Джоанне
Стив Моури — Олег Попов
Кэна Ватанабе — Шэнна Янг
Челси Хэкетт — Джена Бишоп
Лукас Бреннан — Димитр Иви
Джордан Хейдерман — Марсело Голм
Брюс Мередит — Тай Калиста