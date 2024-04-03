PFL 1: дата проведения и кард боев турнира

Турнир PFL 1 состоится на площадке Boeing Center в Сан-Антонио, штат Техас (США) в ночь на 5 апреля. Начало — в 01.00 по московскому времени. В главном событии вечера ММА россиянин Валентин Молдавский выйдет против хорвата Анте Делии. Также в турнире примут участие еще трое представителей России: Олег Попов будет противостоять Стиву Моури, соперником Сергея Билостеннова станет Благой Иванов, а Денис Гольцов проведет поединок с Линтоном Васселлом. Публикуем полный кард турнира.

Полный кард PFL 1:

Анте Делия — Валентин Молдавский

Денис Гольцов — Линтон Васселл

Лиз Кармуш — Джулиана Веласкес

Тайрелл Форчун — Дэниел Джеймс

Дакота Дитчева — Лиза Маулдин

Благой Иванов — Сергей Билостенный

Таила Сантос — Илара Джоанне

Стив Моури — Олег Попов

Кэна Ватанабе — Шэнна Янг

Челси Хэкетт — Джена Бишоп

Лукас Бреннан — Димитр Иви

Джордан Хейдерман — Марсело Голм

Брюс Мередит — Тай Калиста

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