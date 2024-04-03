Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

3 апреля, 17:00

PFL 1: дата проведения и кард боев турнира

Турнир PFL 1 состоится в Сан-Антонио 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентин Молдавский.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Турнир PFL 1 состоится на площадке Boeing Center в Сан-Антонио, штат Техас (США) в ночь на 5 апреля. Начало — в 01.00 по московскому времени. В главном событии вечера ММА россиянин Валентин Молдавский выйдет против хорвата Анте Делии. Также в турнире примут участие еще трое представителей России: Олег Попов будет противостоять Стиву Моури, соперником Сергея Билостеннова станет Благой Иванов, а Денис Гольцов проведет поединок с Линтоном Васселлом. Публикуем полный кард турнира.

Полный кард PFL 1:

Анте Делия — Валентин Молдавский

Денис Гольцов — Линтон Васселл

Лиз Кармуш — Джулиана Веласкес

Тайрелл Форчун — Дэниел Джеймс

Дакота Дитчева — Лиза Маулдин

Благой Иванов — Сергей Билостенный

Таила Сантос — Илара Джоанне

Стив Моури — Олег Попов

Кэна Ватанабе — Шэнна Янг

Челси Хэкетт — Джена Бишоп

Лукас Бреннан — Димитр Иви

Джордан Хейдерман — Марсело Голм

Брюс Мередит — Тай Калиста

PFL: календарь в актуальном виде, бойцы, новости и статьи

Валентин Молдавский
Денис Гольцов
Олег Попов
Сергей Билостенный
ММА
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шаблий раскритиковал PFL за отношение к своим бойцам

Валентин Молдавский — Анте Делия: дата и время начала боя PFL