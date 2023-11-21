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Сегодня, 08:30

Турнир «Чемпионы против чемпионов» и бои суперзвезд. PFL поглотила Bellator и объявила о грандиозных планах

Отдел единоборств «СЭ»
Лига PFL приобрела промоушен Bellator. Совладелец PFL Донн Дэвис.
Фото Соцсети
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Рассказываем, что об этом известно.

20 ноября PFL официально объявила о поглощении промоушена Bellator MMA. Вторая лига мира, как ее всегда позиционировало большинство фанатов единоборств, станет частью PFL, но продолжит существование и будет проводить турниры по большей части за пределами США.

Основатель и совладелец PFL Донн Дэвис сообщил, что Bellator теперь будет называться Bellator International Champions Series и в следующем году проведет восемь турниров. При этом планируется масштабный турнир «Чемпионы против чемпионов», в котором обладатели титулов Bellator встретятся с победителями «Гран-при PFL».

Лига PFL приобрела промоушен Bellator.
Фото Соцсети

Если все бойцы будут здоровы, такой турнир устроят уже в феврале или марте. Там точно не выступят Джонни Эблен и Патчи Микс, так как в PFL нет среднего и легчайшего дивизионов. Их планируют приберечь для грандиозного PPV-ивента — там же собираются устроить бой между Кайлой Харрисон и Крис Сайборг.

Турнир «Чемпионы против чемпионов» означает, что теоретически зрители могут увидеть поединок Вадима Немкова и Дениса Гольцова в тяжах, Магомеда Магомедкеримова и Джейсона Джексона в полусреднем весе и Усмана Нурмагомедова и Оливье Обин-Мерсье в легком дивизионе (победители сезона PFL-2023 определятся в ночь на 25 ноября).

С учетом Bellator International Champions Series франшиза PFL теперь включает пять подразделений. Это стандартный регулярный сезон PFL League Season, турниры с супербоями PFL PPV Super Fights, отборочные турниры PFL Challenger Series, а также PFL International Leagues — назначение этого подразделения пока не прояснили. Суммарно PFL собирается устраивать 30 турниров в год.

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Все 210 бойцов, которые принадлежали Bellator, получат возможность выступать в новой объединенной организации. По словам Донна Дэвиса, в PFL решились на поглощение в том числе и ради расширения ростера, так что теперь все бойцы Bellator входят в ростер PFL. Это значит, что любого представителя Bellator могут свести с бойцом PFL уже в скором времени.

Чемпионов Bellator при этом упразднять не планируют — вероятно, им позволят защищать титул в рамках подразделения Bellator International Champions Series. Также работу предложат всем сотрудникам выкупленной лиги. Всего их оказалось немного — 21 человек. В том числе офер поступит президенту Bellator Скотту Кокеру.

Президент Bellator Скотт Кокер.
Фото Соцсети

Кроме того, Донн Дэвис сообщил, что в PFL нацелены на организацию поединка Фрэнсиса Нганну с Джоном Джонсом. Босс PFL отметил, что хочет устроить этот бой на любых условиях, между его командой и командой UFC выстроены хорошие отношения, а сам он уважает Дану Уайта, хотя не знаком с ним лично.

Что касается более реальных планов по суперзвездам, в интервью Ариэлю Хельвани Дэвис заявил, что в 2024 году в PFL видят возможным поединок Нганну против Деонтея Уайлдера по правилам ММА. Джейк Пол же, сообщает основатель лиги, проведет дебютный бой по правилам смешанных единоборств в октябре или декабре, но соперник пока неизвестен.

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Bellator (Беллатор)
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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