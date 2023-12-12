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Сегодня, 13:56

Фернандо Родригес — о поединке с Олейником: «Дядя Леша ошибок не прощает»

Давид Хачатрян
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Бразилец Фернандо Родригес в преддверии боя с Алексеем Олейником на турнире RCC 17 ответил Гаджи «Автомату» Наврузову, который обвинил бразильца в том, что в их февральском поединке он знал про его травму голеностопа и все равно нанес туда удар.

«Гаджи, я уже устал повторять, что не действовал подло и считаю, что травмировал твою руку еще до твоего падения тайскими типами, — сказал Родригес. — Не просто так я часто спаррингую с лучшим ударником в мире Алексом Перейрой.
Я желаю тебе полного восстановления! Буду готов разделить с тобой октагон или ринг, по любым правилам, хоть на голых кулаках, если RCC это интересно. Моя команда Dark Horse уже сообщала о моей готовности подраться в RCC Hard, я никогда не выбирал себе соперников. Ничего личного, просто сделаю тебе 3-0 и заберу хороший чек. Но прямо сейчас все мои мысли об Алексее Олейнике, и я не буду заглядывать ему за спину.
И, если честно, то бой с твоим одноклубником Вагабом Вагабовым для меня сейчас намного интереснее. Знаю, что он чемпион AMC Fight Nights и крутой боксер, думаю, наш бой стал бы украшением любого турнира! Но отложим эти разговоры на 16 декабря, а то дядя Леша ошибок не прощает».

Олейник и Родригес подерутся 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

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