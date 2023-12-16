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Сегодня, 16:32

Гаджиев считает логичной победу Шлеменко над Иличем

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на победу россиянина Александра Шлеменко в поединке с сербом Александром Иличем на турнире RCC 17.

«Наверное, все встало на свои места. Я не называю первую победу Илича в их противостоянии со Шлеменко случайностью, но в ней все равно была доля везения, а без этого каждый поединок этих бойцов должен заканчиваться именно так, как вчера. Александр обязан одерживать верх в доминирующей манере. У серба есть проблемы с борьбой, и Саша это отлично понимает. Переведя его на пол, он снизил для себя риски и ожидаемо выиграл», — цитирует Гаджиева RT.

Шлеменко победил Илича на турнире RCC 17 в Екатеринбурге техническим нокаутом в первом раунде. На счету 39-летнего россиянина теперь 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. У 34-летнего Илича 15 побед и 6 поражений в ММА.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1246501-gadzhiev-shlemenko-ilich-rcc
Александр Шлеменко
Камил Гаджиев
ММА
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