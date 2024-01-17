Кельбиханов рассказал, что отказался выступать в американской лиге Bare Knuckle

Боец на голых кулаках Дауд «Стхански» Кельбиханов рассказал, что ему предлагали выступить в американской лиге Bare Knuckle.

«Наверно, для интереса фанатов было бы правильнее сказать, что RCC не захотели продлевать контракт. Но у RCC уже было сформированное предложение на момент окончания моего первого контракта. Вообще много предложений было от разных организаций. Могу сказать, что мне предлагали выступить в Bare Knuckle. Но мы приняли решение в пользу Hardcore, так как недавно потерпел поражение, сменили тренера и подготовку. Лучше обкатать эту подготовку, выйти на победную серию, а потом уже в наилучших кондициях попробовать себя за океаном, если такая возможность будет», — цитирует Кельбиханова MMA.Metaratings.ru.

На счету 28-летнего Кельбиханова 12 побед и два поражения. Он представляет город Махачкала.