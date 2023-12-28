Клименко назвал 4 боя, которые он хочет сделать в RCC в 2024 году

Глава RCC Николай Клименко рассказал, какие поединки по MMA он хочет организовать в следующем году. «В 2024-м я хочу сделать бои Виталий Минаков — Вагаб Вагабов, Иван Штырков — Вагаб Вагабов, Иван Штырков — Владимир Минеев и Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов», — сказал Клименко на YouTube-канале Камила Гаджиева. Магомед Исмаилов (18-3) одолел Александра Шлеменко (63-15) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря 2022-го в Екатеринбурге.