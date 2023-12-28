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Сегодня, 13:45

Клименко назвал 4 боя, которые он хочет сделать в RCC в 2024 году

Давид Хачатрян
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Глава RCC Николай Клименко рассказал, какие поединки по MMA он хочет организовать в следующем году.

«В 2024-м я хочу сделать бои Виталий Минаков — Вагаб Вагабов, Иван Штырков — Вагаб Вагабов, Иван Штырков — Владимир Минеев и Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов», — сказал Клименко на YouTube-канале Камила Гаджиева.

Магомед Исмаилов (18-3) одолел Александра Шлеменко (63-15) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря 2022-го в Екатеринбурге.

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RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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