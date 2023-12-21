Шлеменко: «Год для меня выдался очень хорошим и удачным»

Российский боец Александр Шлеменко отметил, что 2023 год получился для него очень хорошим.

«Год для меня выдался очень хорошим и удачным. Я реабилитировался за свое нелепое поражение от Илича, это очень важно. В плане карьеры все идет просто отлично. Дальше меня ждет много интересных боев и противостояний. Самое главное, что я нашел и поборол то, что мне мешало проявлять себя с лучшей стороны. Теперь только вперед!» — цитирует «РБ Спорт» Шлеменко.

В конце декабря Шлеменко на турнире RCC 17 победил серба Александра Илича.