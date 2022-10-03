«Животное сломало мне нос...» Как на юного Шлеменко напали гопники

Александр вырос в одном из самых депрессивных районов Омска. И, несмотря ни на что, живет в нем до сих пор.

30 сентября Александр Шлеменко впервые за 12 лет провел бой в Омске. На турнире своей лиги — SFC — он подрался с бразильцем Клебером Соузой. Бой закончился вничью, а Шлеменко сломал нос — после удара Соузы коленом. Удивительно, но за более чем 70 профессиональных боев (а дерется Шторм жестко) Александр получил перелом впервые. А вот на улице Шлеменко уже ломали нос — когда он учился в 9-м классе. Об этом он рассказал «СЭ», когда собирался ехать в больницу после боя.

— Много у вас было переломов?

— Ни разу... На улице один раз одна собака сломала.

— Давно?

— Давно. С футбола шел — мразь одна.

— Это сколько лет вам было тогда?

— В 9-м классе [учился]. Не знаю, сколько лет. Я это забыть не могу.

— Нашли потом того человека?

— А чего его искать? Их там было много, и они были взрослые, собаки.

— Пьяные?

— Немного выпившие. Решили молодых пацанов, типа, проучить. Животное сломало мне нос. Вот таким вот ударом (показывает удар ладонью снизу).

— Без повода докопались?

— Конечно. Вышел и сразу сломал. Мы шли с матча футбольного. 9-й класс. Сколько лет-то мне тогда было? Не знаю. Представь, я, здоровый мужик, сейчас девятикласснику заряжу со всей дури в носяру. Нахрена так делать?

— Район Московка-2? — уточнил журналист Александр Лютиков.

— Да, Московка-2.

Шлеменко и сейчас живет в Московке-2, одном из самых депрессивных районов Омска. «Почему не выезжаю? Ну, родина, — сказал Шлеменко в интервью Лютикову в январе 2021-го. — Я там был маленький, бегал. Не знаю, как другим. Но только там, когда я туда заезжаю, у меня появляются какие-то воспоминания. Приятные воспоминания. Вспоминаю, как я учился ездить на мотоцикле по лесам, как я по этим лесам кросс бегал, как по сугробам бегал — тренировался. Мне приятно, что сейчас мой сын по тем же сугробам прогуливается, по той же горке катается. Та же самая горка! Вот мне 36 лет, и она уже 36 лет стоит!»

Шлеменко никогда не был человеком, который ищет себе приключений на улицах, никогда не был уличным драчуном. Но всем известно, насколько он нетерпим к алкоголю. И в сентябре 2020-го он в интервью «СЭ» рассказал две неприятных истории — одна женщина на него напала, другой пришлось вылить пиво на голову.

«Вы пытаетесь говорить с человеком на языке, на котором он не разговаривает. Пытаетесь говорить: «Пожалуйста, не распивайте здесь спиртные напитки». А он вам сразу: «Че? Пошел отсюда». Поверьте, более эффективно было бы подлететь к нему, дать по сраке и сказать: «Пошел отсюда сам». В этом и сложность. Если ты человек образованный, спускаться на уровень ниже тяжелее. У меня точно так же было. Особенно с девушками. На меня кидались пьяные женщины с колясками.

Они сидят, распивают пиво, курят, стоит коляска. Мой сын рядом. Нет, не было каких-то драк, но я им объясняю: «Вы делаете неправильно». Они мне: «Да-да-да». Говорю: «Вы нарушаете. Тут не только ваши дети, но и другие дети». А они: «Какие дети здесь гуляют?» Я им: «Мой сын здесь гуляет. Я не хочу, чтобы он видел, как вы нарушаете закон, распиваете на детской площадке». Что мы видим? Опять: «Да-да-да-да». Я говорю: «Выкиньте свое пиво». А она мне: «Нет, не выкину». Я не сдержался, схватил бутылку и выкинул. Так она на меня полетела! Я отошел, отодвинул ее. Хорошо, что ее парень был там. Парни более сговорчивы в этой ситуации. Сказал ему: «Успокой свою жену». Он и успокоил. Вы собираетесь говорить с пьяным человеком на нормальном, трезвом, адекватном языке? Это нереально.

Мне стыдно иногда за то, что приходится делать. Опускаться на уровень этих людей. Могу еще одну ситуацию рассказать, про одну девушку. Девушка внаглую курит в лифте. Это запрещено. Я с тремя детьми. Она пьяная, с бутылкой пива. Я делаю совершенно нормальное замечание, говорю: «Девушка, зачем вы это делаете? Потушите сигарету». У нее такой взгляд... Отвечает: «Ты че тут, чертила, стоишь?» И вышла. Говорю ей: «Девушка, вы неправы». Мне пришлось опуститься на ее уровень. Я догнал эту девушку, взял у нее бутылку пива и вылил ей на голову. Мне стыдно, я никого не призываю делать так же. Я не спорю, мои действия хулиганские, но я ее хоть чуть-чуть остудил. Нельзя себя так вести, нельзя при детях ругаться матом на нормально общающегося отца этих детей, когда ты делаешь реально неправильные вещи. Ты куришь в лифте, и тебе плевать на то, что человек делает тебе нормальное замечание. Я знаю, они все любят говорить: «Вот, у нас проблемы...»

С мужчинами проще. Женщин бить нельзя, можно только пиво вылить на голову. Мужчину же можно не бить, а немного скрутить, придержать, взять за голову, чтобы он понял силу, или как-то посмотреть на него. Мужчина же понимает, что может получить, ему нужно просто дать понять это. Не нужно даже бить. Если мужчина понял, что он сейчас получит, то он успокоится, если не совсем дурачок и не в совсем неадекватном состоянии».