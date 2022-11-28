«Никогда не нравилась клоунада». Самые жесткие цитаты Шлеменко об Исмаилове

Шторм не приемлет неиссякаемый позитив Маги.

Вечером 3 декабря на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге состоится турнир RCC 13, в главном событии которого Магомед Исмаилов встретится с Александром Шлеменко. Бой Лысого Хищника и Шторма начали раскручивать еще в прошлом году, и за это время бойцы сказали многое друг про друга. Слова Магомеда чаще вызывали улыбку и позитив, а Александр говорил жестче и с более суровым выражением лица.

Первая встреча Маги и Шторма в контексте будущего боя случилась еще в феврале 2021-го, но анонсировали поединок только в декабре после турнира RCC 10 в Екатеринбурге, когда Исмаилов вышел в клетку, взял микрофон и вызвал Александра. Только вот Шлеменко в зале не присутствовал, он вышел на связь с будущим соперником в привычном формате — через Zoom прямо из своего кабинета. «Мага, ты такой громкий, что тебя слышно даже в Омске. Весной и осенью я занят, но летом я с удовольствием найду 25 минут, чтобы зарубиться с тобой в этой клетке RCC. Вызов принят, давай готовься», — ответил на вызов Александр.

Афиша боя. RCC

Шлеменко не отрицал, что подозревает Исмаилова в применении не самых легальных медикаментов. Но это не стало аргументом против того, чтобы проводить поединок. «В UFC мне было бы драться проще, потому что по какому-то случайному стечению обстоятельств бойцы, которые выступают в России, выглядят рельефнее, здоровее, больше гоняют веса, лучше дышат и показывают себя значительно лучше. Но по случайному совпадению в UFC у них это не получается делать. Что же это такое? Наверное, там другие витаминки. Беспокоит ли меня, что Исмаилов будет на всем? А что делать? Тут нужна тактика», — сообщил Шторм в интервью Александру Лютикову.

В программе «Чемпионский раунд» Шлеменко поставил под сомнения слова Магомеда о планах зарубиться. Омский боец не верит, что Исмаилов действительно планирует биться с ним, не прибегая к борьбе. «Для меня пришло время показать, кто в доме хозяин. Во-первых, у меня все отлично. Чувствую себя хорошо и готов с новыми силами покорять большие вершины. В последнем бою Магомед показал себя не с очень хорошей стороны. До боя все говорили, что он больше двух раундов драться не может: к сожалению, предсказания оправдались. Магомед хочет нас всех убедить, что он будет рубиться — это простая детская уловка для того, чтобы я меньше тренировался защищаться от борьбы, расхолаженно подошел к этому бою», — заявил Шлеменко.

Александр Шлеменко. RCC

Экс-чемпион Bellator также подчеркивал, что дружбы с Исмаиловым у него не выйдет: «Мы с Магой виделись в жизни два раза. Вот и смотрите, насколько мы с ним хорошо знакомы. Мы с ним не друзья. Если человек согласен драться со мной, то какой он мне друг? Вот и все. Поэтому никаких здесь дружеских отношений», — говорил Шлеменко «12 каналу».

Возможно, Александр не хочет дружить с Магой именно из-за разных подходов к раскрутке поединков. Шлеменко не нравится чрезмерный позитивный настрой будущего соперника: «Не скажу, что Исмаилов меня прямо раздражает. Но мне никогда не нравилась эта клоунада. Не хочу в этом участвовать и не участвую. Мага себя окружил любителями пошутить, пообниматься, посмеяться непонятно над чем. Я более серьезный человек», — рассуждал Шторм в Москве на майской пресс-конференции, посвященной бою с Исмаиловым.

Более того, Шлеменко полагает, что Магомед просто отыгрывает веселого парня: «Я считаю, что это его сценический персонаж. У него это в большей степени маска. Он постоянно такой, он вышел: «Ха, оп-оп». Не знаю, может, он в жизни тоже так живет», — говорил Шторм в интервью на YouTube-канале RCC.

Александр Шлеменко. RCC

Летом начало казаться, что пути Шлеменко и Исмаилова расходятся. На весенней пресс-конференции Александр оценил форму Магомеда и сделал вывод, что соперник пока не готов к бою. «Когда мы с ним виделись на подписании, прямо заметно не в форме. Он там хвастается, что весит 106 килограммов — вы что, мне хотите сказать, что это форма хорошая? Он с такой формой не то, что три раунда — он один раунд не продержится», — выдал Шлеменко в интервью Sport24.

Александр также засомневался, что бой вообще состоится. Шторм полагал, что Лысому Хищнику проще зарабатывать без поединков. «Я считаю, что сейчас главная цель Маги — как можно быстрее заработать на своей карьере, которая у него в конце стрельнула. Я думаю, он чувствует, что ему осталось недолго выступать, а востребованность есть. Вот он и пытается везде успеть. Плюс я уверен, что он ходит туда не просто так, а за деньги. Могу ошибаться, но мне кажется так. Проще ходить и зарабатывать, чем драться и зарабатывать. Медийно проще зарабатывать как телевизионщик, шоумен, блогер. Здесь не надо по лицу получать», — сказал Шлеменко в том же интервью.

В том, что мы увидим этот поединок, сомневались многие, но он все же состоится уже 3 декабря. Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подерутся в Екатеринбурге и воплотят в реальность самый ожидаемый бой 2022-го, о котором все говорят почти два года.