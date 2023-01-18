«Говорю пацанам: «Чего вы, качаетесь? А я уже родился с прессом!» Токов: бой жизни, характер Шлеменко, качалка

Интервью с бойцом Fedor Team, который уже скоро может стать чемпионом Bellator.

5 февраля рано утром по московскому времени состоится историческое событие — прощальный бой Федора Емельяненко. 46-летний Федор выйдет в клетку против чемпиона Bellator в тяжелом весе Райана Бейдера, которому проиграл нокаутом четыре года назад. Соперник сильный, но Емельяненко не захоел искать легкий путь, ему нужен титул. Помимо Федора, на турнире Bellator 290 в Инглвуде (город-спутник Лос-Анджелеса) за чемпионский пояс, но уже в среднем весе будет драться и его ученик Анатолий Токов. Он сразится с Джонни Эбленом. За три недели до боя мы созвонились с Анатолием и записали небольшое интервью на самые разные темы.

Титульник

— Когда узнал, что точно будешь драться за чемпионский пояс?

— Наверное, в декабре уже знал... даже в ноябре. Ну как, разговоры были, переговоры, но точной даты не сообщали. Планировали на март. 4 февраля турнир будут показывать по центральному телевидению, и они, видимо, захотели сделать побольше боев и поставили нас с Джонни туда. Ничего страшного [что бой будет уже 4 февраля]. Может, мало времени на подготовку, но я уже давно жду этот бой. Все будет хорошо. Конечно, были непонятные моменты в голове: когда дадут бой, дадут ли вообще с нынешней обстановкой? Но, слава Богу, вот, пожалуйста...

— Ты говорил в марте или апреле, что владельцы Bellator решили не давать титульники русским. Почему ты тогда так сказал, что за информация была?

— На тот момент мне сказали, что все так.

— Отчаялся тогда?

— Конечно, расстроился, я давно ждал и наделся, а потом сказали... Было неприятно, что не дали бой. Но всему свое время, значит, так должно было быть.

Фото Соцсети

Подготовка

— Вадим Немков был на сборе в American Top Team , где часто тренировался с Эбленом. Что он тебе о нем рассказывал, на какие моменты делал акцент?

— Вадим подсказал по некоторым моментам в борьбе. Эблен хорошо борется, у него сильная их, американская борьба. И бьет неплохо. Довольно чувствительный, бьющий пацан.

— Сейчас у вас в Старом Осколе Артем Фролов. Его случаем не специально под Эблена вызвали на сбор?

— Не то чтобы специально, но Артем приехал помочь. Сегодня Виталя Бигдаш приехал. Еще Абдулбасир Вагабов тоже тут. У него неплохая борьба. Когда он сверху в контроле — он как плита!

— Можно ли сказать, что бой с Эбленом — главный вызов в карьере?

— На данный момент — да. Я дерусь за пояс, это мой главный бой на данный момент. Все, что было, это... Как говорится, сегодня выиграл — завтра празднуй, а послезавтра — забудь. Или даже выиграл — а завтра забудь и начинай все с начала. Это мой главный вызов, наверное, да.

— Ты же ездил в ноябре в Москву, в Evolve тренировался у дагестанского тренера по борьбе. Это специально к этому поединку?

— Не то чтобы специально, но и в плане подготовки к поединку тоже. Я поехал набирать форму. Хорошие тренеры и спарринг-партнеры, интересные тренировки.

— Почему ты решил поехать именно туда?

— Решил немного разнообразить обстановку. Я же все время дома, можно сменить атмосферу, чему-то поучиться. Там были хорошие пацаны, Ренат готовился, Дэн [Тюлюлин]. Я Лехе Ефремову написал, спросил, что да как. Он ответил: «Все хорошо, пацаны готовятся, приезжай».

Федор

— Какие боевые моменты тебе стоит подтянуть? Мне кажется, что Анатолий Токов — это универсальный боец.

— На самом деле, есть много мелочей, что в борьбе, что в ударке, над которыми надо постоянно работать, повышать технику.

— Что, по мнению Федора, нужно подтянуть?

— Много что. (Смеется.) Но я стараюсь.

— Федор вообще хвалит бойцов?

— Если все правильно делаешь — хвалит. Если видит, что ты что-то делаешь не так — подойдет и скажет. А если все хорошо, то скажет: «Все правильно, запомни, так и делай».

— Вы с ним в этом лагере спарринговали?

— Нет, в этом лагере нет. Федя в основном с Вадимом [Немковым], Витей [Немковым], Валентином [Молдавским], когда он был. Тем более пацаны уже встречались с Бэйдером, ну и вес к тому же. А я — с пацанами, кто полегче.

— Как проходит лагерь у Федора?

— Нормально, как обычно. Это лучше у Федора спросить.

— Безусловно, но с ним, к сожалению, не так просто побеседовать. Когда полетите в Америку?

— Насколько я знаю, 24-го числа мы будем там. За 10 дней до боя.

— Каким составом полетите?

— Точно Федор, я и Никита [Михайлов]. А секундантов пока назвать не могу. Вадим Немков полетит и, наверное, еще два человека, но не знаю кто, потому что у нас есть вопросы с визами. У кого-то есть, у кого-то нет.

Фото Соцсети

Исмаилов и Шлеменко

— Удивило, как Мага Исмаилов забрал у Александра Шлеменко все раунды?

— Не сильно удивило, честно говоря. Я думал, что Мага выиграет гораздо раньше. Но у Саши есть характер.

— Имеешь в виду, что думал так во время просмотра боя или еще до поединка?

— Я еще до поединка так думал.

— За счет борьбы?

— За счет борьбы, да. К тому же у Маги одно время были очень быстрые руки. Не знаю, как сейчас, но Мага — бьющий, умеет. Может, я стал так думать после его боя с Минеевым, но я почему-то думал, что Исмаилов выиграет у Шлеменко в первом-втором раунде. (Улыбается.)

— Болел за кого-то в этом поединке?

— Нет, я ни за кого не болел. Просто хотел, чтобы пацаны нормальный бой показали.

Качалка и питание

— Тебя можно назвать одним из самых рельефных, прокачанных российских бойцов. Реально построить такое тело, не используя препараты, которые, во всяком случае, запрещает USADA ?

— Спасибо маме и папе, большого труда не надо. (Смеется.) Пацаны смеются, говорю им: «Чего вы, качаетесь? А я уже родился с прессом». (Смеется.)

— Ты с детства такой сам по себе?

— Ну, когда я пришел в зал, наверное, не был таким рельефным, но был сбитенький такой, крепкий. Летом мы всегда играли в футбол и качались, мне тогда лет 14-15 было. Буквально месяц качалки — и все, пожалуйста.

— У брата-то, получается, не совсем так. Он не такой подкачанный.

— Да, он не такой.

— А два других брата?

— Они тоже крепкие, сухенькие, жилистые. Когда старший брат ходил в качалку, мне друзья рассказывали: «Мы делаем все как надо, по пять подходов, вес добавляем. А он придет, штангу два раза поднимет, постоит или походит полчаса, потом еще что-нибудь возьмет, сделает два раза. Через месяц у нас ничего особенного, а у него банки вылезли!»

— Сколько максимум раз ты подтягивался?

— Чистыми?

— И чистыми, и грязными.

— Чистыми — наверное, раз 20-25 когда-то подтягивался, сейчас уже, наверное, не смогу. А грязными — где-то под 50.

— А что касается жима лежа и других классических упражнений?

— Не могу сказать, сейчас редко работаю с железом. Бывает, что нужно, но я и так подзабитый, быстро забиваюсь, закрепощаюсь. Поэтому стал меньше работать с железом, и большие веса не берем.

— Как питаешься? Какие употребляешь добавки из спортпита?

— Витамины, БЦАхи, протеин нет-нет да бывает иногда. Короче, все, что можно.

— Есть особая диета, которой придерживаешься?

— Ну, особой диеты нет. Курица — макароны, мясо — макароны.

— Когда в последний раз ходил в фастфуд?

— Давненько. Наверное, как раз после сбора в Москве. Съел пару бургеров по дороге.

Фото Соцсети

«Нива» и рыбалка

— В интервью Meta MMA ты сказал, что тебе достаточно любого внедорожника и даже «Нива» сойдет. Почему ты так непритязателен в этом плане, или «Нива», по твоему мнению, не особо хуже иностранных аналогов?

— Комфорт там, конечно, не такой, но «Нива» будет выполнять функции, которые мне нужны. Съездить на рыбалку, или куда-то еще за город, где дорога так себе. Я одно время очень хотел «Ниву», говорил жене: «Давай возьмем», но она сказала: «Нет, «Ниву» покупать не будем».

— А бывало, что жестко застревал где-нибудь по дороге на рыбалку?

— Бывало. В Тобольске, когда я на Новый год приезжал, да или летом. У меня там было две «Нивы», и я умудрялся даже «Ниву» засадить. У нас там много озер и рек. Летом там болото, не проехать, а зимой зимники делают, но зимники разные бывают. Мы, по-моему, доехали до озера, застряли, закопались, но вытаскивать машину не стали. Пошли, порыбачили. Вернулись — у меня уже домкрат, лопата, подставочки, чтобы поднять ее. Быстренько вытащили машину и поехали домой.

— Твой рекордный улов, или улов, которым ты можешь гордиться?

— Ну, гордиться тут особо нечем, наверное. (Улыбается.) Но два года назад поймал щуку на 8 кг.

— Это где такое было?

— Рядом с Тобольском, за Уватом. Есть такое озеро Тишкин Сор, вот там я ее поймал.

— Год начался со множества всевозможных не очень хороших историй в ММА. Кто-то кого-то избил, Дана Уайт ударил свою жену...

— Я не в курсе, не видел, в первый раз слышу. (Смеется.)

— Даже про Дану Уайта не слышал?

— Нет. (Качает головой.)

— Получается, не особо следишь за новостями?

— За новостями, за ММА не слежу.

— А почему так?